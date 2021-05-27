Бывший чемпион мира анонсировал бой с Кличко-младшим

КИЕВ. 27 мая. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс заявил, что проведет бой с украинцем Владимиром Кличко, который завершил карьеру в 2017 году. Слова Бриггса приводит ресурс "Talksport", передает УНН.

Что известно

Бывший чемпион США в супертяжелом весе признал, что детали их поединка с Кличко в настоящее время расплывчатые, объяснив, что к нему только поступило предложение недавно. Однако он подтвердил, что сразу принял предложение.

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“Судьба все расставила по местам. Я согласился драться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Я говорю вам об этом первым. Об этом не знает даже моя жена. Я клянусь богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает. Не знаю, будет ли это профессиональный или выставочный бой. Мне позвонили и сказали: „Хочешь драться с Владимиром Кличко?“ Я ответил: „Да“. Им не нужно просить меня дважды”, - признался Бриггс.

Детали

После того как украинец ушел в отставку после поражения от Джошуа в 2017 году, Кличко сделал несколько намеков на возвращение.

За последние четыре года высказывались предположения, что Кличко может вернуться, когда наступит нужный возраст, чтобы побить рекорд Джорджа Формана как старейшего боксера, который выиграл титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Форману было 45, когда он победил Майкла Мурера в 1994 году и держал пояс, пока ему не исполнилось 46.

Дополнение

В марте Кличко-младшему исполнилось 45 лет, а бывшему владельцу пояса WBO Бриггсу — 49.