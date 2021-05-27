Нацкорпус вышел на протест против коррупции Кличко и его заместителей

КИЕВ. 27 мая. УНН. Четыре месяца работы. Десяток коррупционеров. Сотни коррупционных махинаций. Тысячи примеров, в которых люди или пострадали из-за взяточничества, или могли пострадать. Именно разоблачением этого, как они заявляют, занималась команда Нацкорпуса последнее время с одной целью: вывести мэра Виталия Кличко и его заместителей Николая Поворозника, Петра Оленича, Александра Густелева, Петра Пантелеева на чистую воду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Нацкорпуса.

Утром 27 мая Киевский Нацкорпус провел масштабную акцию протеста под стенами КГГА. Более сотни активистов и неравнодушных граждан пришли к Кличко, чтобы задать ему несколько вопросов. Если конкретно, несколько десятков вопросов.

Представители Нацкорпуса озвучили новые проблемы киевлян, которые никто из правящей верхушки не собирается решать.

В организации напомнили, что недавно на более чем 70 КП и Департаментах КГГА прошли обыски по коррупции в Киеве. Однако, как считают в организации, заместители мэра Виталия Кличко - Николай Поворозник, Петр Оленич, Александр Густелев и Петр Пантелеев - вместо того, чтобы помогать правоохранителям разоблачить преступников, умышленно мешают расследованию.

Активисты считают, что эти обыски - "первый успех в нашем общем деле".

В организации отмечают, что ответственен не только Кличко, но и другие чиновники, такие как Поворозник, Оленич и Густелев.

"Верхушка КГГА полностью утонула в коррупционных скандалах. Информация об этом лежит в открытом доступе; нет никаких проблем в том, чтобы ее найти. Самое смешное, что эти люди, которых неоднократно уличали в коррупции, строят из себя невинных овец и рассказывают о незаконности обысков и о том, что в КГГА - только честные чиновники.

Давайте вспомним, как Поворозника в прошлом году поймали на взятке в 125 тыс. долларов, Оленич - главный в городе по дерибану столичной земли, на Густелева только в 2020 году принято 4 уголовных дела за хищение бюджетных средств, а Пантелеев в 2018-м оказался богаче мэра. Его средняя зарплата превысила 53 тыс. гривен в месяц, побила рекорд среди его коллег по КГГА", - заявил во время акции представитель Нацкорпуса Владислав Соболевский.

"Чем больше изучаешь этот вопрос, тем больше понимаешь, что в Киеве бесконечные проблемы. К чему ни возьмись - все прогнило в коррупции.

Скажем, возьмем болезненную область - ЖКХ. Эти ежегодные недопрофилактики, отключение тепла в холодный период, лифты в домах в аварийном состоянии. Этим должна заниматься КГГА, но она этого не делает, только продолжает поддерживать это все в минимальном состоянии, "чтобы было". Правильно, так же дешевле.

Или экологическая проблема. На Дарнице функционирует два предприятия, которые буквально отравляют наиболее густонаселенный район Киева - мусоросжигательный завод "Энергия" и Дарницкая ТЭЦ. В обоих случаях ситуации можно помочь: банально закупить более дорогое оборудование и перейти на более чистое топливо. Но и этого КГГА не делает! Правильно, потому что набивать собственные карманы и травить киевлян легче. С нас достаточно это терпеть, мы больше не будем молчать. И уверен, десятки тысяч киевлян меня в этом поддержат: нам нужны кардинальные изменения", - в своей речи произнес представитель киевского Нацкорпуса Даниил Брусов.

В организации обещают и далее рассказывать о коррупции в киевской власти.