Беларусская оппозиция объявила вознаграждение в размере 11 млн евро за арест Лукашенко

КИЕВ. 27 мая. УНН. Беларусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро вознаграждения за арест Александра Лукашенко. За два дня уже собрали 126 000 евро. Об этом сообщает белорусское Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Сообщается, что бывший кандидат на выборах президента Беларуси в 2020 году Цепкало объявил акцию "Все или ничего". В ее рамках намерены собрать 11 млн евро, которые будут переведены физическому лицу или группе лиц за арест Лукашенко.

По словам Цепкало, деньги смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые смогут задержать "преступника №1".

"Человек, который в нашей стране ассоциируется с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, совершившего множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем", - отметил он.

По его словам, в случае ареста Лукашенко деньги будут переведены на специальный счет. Он также выразил надежду, что в правоохранительной и государственной системе Беларуси есть много людей, которые понимают, кто является причиной горя белорусов.

Отмечается, что за два дня деньги на арест Лукашенко пожертвовали 468 человек.

Дополнение

Беларусь хочет экстрадировать оппозиционера Цепкало из Латвии. Его обвиняют по ряду коррупционных преступлений и в якобы получении взяток в особо крупном размере.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета и задержанием Романа Протасевича - бывшего главного редактора телеграмм-канала Nexta.