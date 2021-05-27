Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
23370

Итальянский художник продал первую невидимую скульптуру за 15 тыс. евро

Итальянский художник продал первую невидимую скульптуру за 15 тыс. евро

КИЕВ. 27 мая. УНН. Художник из итальянской Коммуны Санта-Джуста Сальваторе Гаран создал нематериальную скульптуру, совершенно невидимую, под названием "I am (с англ. - я)". Работа была продана за 15 тысяч евро на аукционе, организованном домом Art-Rite, передает УНН со ссылкой на Italy24 News.

Детали

Планируется, что работа будет размещена в частном доме на свободном пространстве размером примерно 150 × 150 сантиметров. Сначала скульптура оценивалась в 6 тысяч евро, однако по итогам ушла с молотка за сумму вдвое дороже.

Покупатель скульптуры по итогам сделки получит сертификат, который подтверждает факт, что произведение принадлежит ему.

“Успешный результат аукциона свидетельствует о неоспоримый факт, что пустота — это не что иное, как пространство, полное энергии, и даже если мы опустошим его, и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Хайзенберга, ничто не имеет веса. Итак, у него есть энергия, которая конденсируется и превращается в частицы, короче говоря, в нас! Когда я решаю „выставить“ нематериальную скульптуру в данном пространстве, это пространство будет концентрировать определенное количество и плотность мыслей в определенной точке, создавая скульптуру, которая, исходя из моей названия, будет принимать самые разнообразные формы”, — так прокомментировал сделку сам Гаран.

Что было раньше

Как сообщал УНН, итальянский модный дом Gucci выпустил свои первые цифровые кроссовки — их можно купить и примерить только в специальных приложениях.

Источник: УНН
Теги: картина, Италия, художница
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.