Итальянский художник продал первую невидимую скульптуру за 15 тыс. евро

КИЕВ. 27 мая. УНН. Художник из итальянской Коммуны Санта-Джуста Сальваторе Гаран создал нематериальную скульптуру, совершенно невидимую, под названием "I am (с англ. - я)". Работа была продана за 15 тысяч евро на аукционе, организованном домом Art-Rite, передает УНН со ссылкой на Italy24 News.

Детали

Планируется, что работа будет размещена в частном доме на свободном пространстве размером примерно 150 × 150 сантиметров. Сначала скульптура оценивалась в 6 тысяч евро, однако по итогам ушла с молотка за сумму вдвое дороже.

Покупатель скульптуры по итогам сделки получит сертификат, который подтверждает факт, что произведение принадлежит ему.

“Успешный результат аукциона свидетельствует о неоспоримый факт, что пустота — это не что иное, как пространство, полное энергии, и даже если мы опустошим его, и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Хайзенберга, ничто не имеет веса. Итак, у него есть энергия, которая конденсируется и превращается в частицы, короче говоря, в нас! Когда я решаю „выставить“ нематериальную скульптуру в данном пространстве, это пространство будет концентрировать определенное количество и плотность мыслей в определенной точке, создавая скульптуру, которая, исходя из моей названия, будет принимать самые разнообразные формы”, — так прокомментировал сделку сам Гаран.

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