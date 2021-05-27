"Милан" подписал голкипера из состава действующего чемпиона Франции

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пресс-служба итальянского “Милана” объявила о переходе вратаря французского ФК “Лилль” Майка Меньян, сообщает УНН со ссылкой на сайт “россонери”.

Детали

До состояния итальянского коллектива кипер присоединится первого июля. Контракт рассчитан до лета 2026 года. В новой команде он будет выступать под 16-м номером.

По данным ресурса “Transfermarkt” “Милан” заплатил за вратаря 13 млн. евро.

За “Лилль” Меньян выступал с 2015 года и за шесть сезоне сыграл 180 матчей в которых пропустил 195 голов.

Дополнение

Бывший голкипер “Лилля” стал чемпионом крайнего сезона французской Лиги 1. Клуб набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав ближайшего преследователя — “ПСЖ”, на одно очко.