"Черноморец" получил путевку в элиту украинского футбола

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Харькове состоялся поединок "Металлиста-1925" и "Черноморца" в котором определился второй клуб, который завоевал путевку в УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт "моряков".

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Центральный матч тура, в котором “Металлист 1925” в случае победы мог потеснить “Черноморец” на третье место, увеличив свои шансы на путевку в УПЛ, закончился минимальным поражением хозяев (0:1). Единственный мяч во встрече на 12 минуте с пенальти забил Путря.

Победа “моряков” автоматически вывела их в Премьер-лигу за два тура до окончания сезона — 58 очков (2-я ступень), а у четвертого клуба таблицы “Агробизнес” — 51.

Примечательно, что беспроигрышная клубная рекордная серия харьковского клуба с 25 ноября продолжалась в Первой лиге 14 игр: 10 побед и 4 ничьи.

Заметим, “Черноморец” долгое время выступал в элите украинского сезона, а также дважды становился серебряным призером и трижды — бронзовым призером Украины.

Стоит напомнить

Ранее досрочную путевку в “УПЛ” завоевал клуб из Ровно.