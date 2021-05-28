Теннис: украинки узнали соперниц в основной сетке "Ролан Гаррос"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представительницы украинского тенниса, которые будут стартовать с основной сетки "Ролан Гаррос", узнали первых соперниц, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Элина Свитолина (6-в WTA) получила пятый номер посева и на старте турнира сыграет против владелицы “wild card” Осеан Бабель (1105) из Франции.

Марта Костюк (81) в первом круге встретится с испанкой Мугуруса (13), посеянной под 12-м номером. Для украинки это будет второе участие в основной сетке Ролан Гаррос. В прошлом году Костюк успешно сыграла в квалификации и затем проиграла в первом круге.

Екатерина Козлова (159) за выход во второй круг будет бороться с Айлой Томлянович (76). В 2019 украинка проиграла австралийской теннисистке во втором круге турнира WTA в Хуахине.

Примечательно, что основная сетку соревнований стартует 30 мая и продлится до 12 июня.

Дополнение

Свитолина в девятый раз выступит в основной сетке турнира в Париже. Лучший результат Свитолиной — четвертьфинал в 2015, 2017 и 2020 годах.