На Буковине выздоровели 76 тыс. инфицированных COVID-19

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 68 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 158 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 119 случаев болезни. За последние сутки 158 человек выздоровели, 76 023 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1761 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 475 ПЦР-исследований и 511 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 193 367 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 067 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.