ICAO проведет расследование посадки самолета Ryanair в Минске

КИЕВ. 28 мая. УНН. Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан, передает УНН.

Цитата

“Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и благодарим наших международных коллег за помощь в этом”, — заявил Райан. Он назвал посадку лайнера “атакой на европейскую авиационную безопасность”, которая подвергла риску жизни пассажиров и экипажа.

По словам министра, промежуточный доклад ICAO ожидают 25 июня.

Детали

Райан также призвал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу, летевших на борту этого лайнера. После того как самолет сел в Минске, их задержали и арестовали.

По данным источника Reuters, раньше 27 мая по расследованию инцидента со стороны ICAO призвали США и их союзники незапланированном заседании организации.