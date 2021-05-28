ICAO проведет расследование посадки самолета Ryanair в Минске
КИЕВ. 28 мая. УНН. Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан, передает УНН.
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“Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и благодарим наших международных коллег за помощь в этом”, — заявил Райан. Он назвал посадку лайнера “атакой на европейскую авиационную безопасность”, которая подвергла риску жизни пассажиров и экипажа.
По словам министра, промежуточный доклад ICAO ожидают 25 июня.
Детали
Райан также призвал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу, летевших на борту этого лайнера. После того как самолет сел в Минске, их задержали и арестовали.
По данным источника Reuters, раньше 27 мая по расследованию инцидента со стороны ICAO призвали США и их союзники незапланированном заседании организации.
Контекст
В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
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