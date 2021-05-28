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Назван самый дорогой футболист сборной Украины перед Евро-2020

Назван самый дорогой футболист сборной Украины перед Евро-2020

КИЕВ. 28 мая. УНН. Авторитетный портал "Transfermarkt" опубликовал список самых дорогих футболистов, которые примут участие в группе С на Евро-2020, сообщает УНН.

Детали

В расположении сборной Украины самым дорогим среди всех оказался полузащитник итальянской “Аталанты” Руслан Малиновский — 30 млн. евро. По сравнению с декабрем прошлого года его трансферная стоимость выросла на девять млн.

Тройку замыкают Александр Зинченко и Виктор Цыганков. У обоих трансферная стоимость достигла 25-ти млн. евро. За ними разместились Виталий Миколенко (17) и Роман Яремчук (15).

Стоит отметить, что один из лидеров сборной — Андрей Ярмоленко — расположился аж на 15-й строчке (4 млн.). А самая маленькая трансферная стоимость у Георгия Судакова из Шахтера — 800 тыс. евро.

Дополнение

Трансферная стоимость сборной оценен в 216 млн. евро. Соперники Украины по группе С стоят Австрия (320), Нидерланды (637) и Северная Македония (61).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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