Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
17670

Сирия: Асад в очередной раз победил на выборах президента

Сирия: Асад в очередной раз победил на выборах президента

КИЕВ. 28 мая. УНН. Сирийский диктатор Башар Асад победил на выборах президента государства, набрав более 95% голосов. Об этом объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает агентство SANA, информирует УНН.

Что известно

По Асада проголосовали 13,5 млн человек. Его соперники кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Шаллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.

Всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%, сообщил спикер.

Дополнение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жену сирийского диктатора Асада могут лишить гражданства Великобритании

Асад избран еще один семилетний срок. Он занимает пост президента с 2000 года. На этом посту он сменил своего отца Хафеза Асада, который руководил страной 29 лет: с 1971 по 2000 годы, в этом году исполняется 50 лет с момента его прихода к власти.

Источник: УНН
Теги: выборы, Сирия, Башар Асад
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.