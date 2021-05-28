Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает своего посла из Беларуси
КИЕВ. 28 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы “Право на власть” объяснил, что Украина не отзывает своего посла из Беларуси, поскольку он занимается там гуманитарными вопросами, сообщает УНН.
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“Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов, у нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами. Сейчас проблемой трансплантологии”, — заявил министр.
Контекст
В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Санкции ЕС против Беларуси
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.
Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.
Прекращение полетов над Беларусью
Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам.
При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.
Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.