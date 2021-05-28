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Впервые в карьере: украинка пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос"

Впервые в карьере: украинка пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представительница украинского тенниса Ангелина Калинина впервые в своей карьере пробилась в основу второго турнира сезона из серии "Большого шлема" - "Ролан Гаррос", передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

В финале квалификации наша соотечественница уверенно победила в двух сетах Жаклин Кристиан с Румынии — 6:4, 6:1.

Детали

До сих пор лучшими результатами Калининой “Ролан Гарроса” были выходы во второй круг квалификации (2018 — 2020 годы).
Стоит отметить, что наш Илья Марченко не смог пробиться в основу “Ролан Гарроса”. В финале квалификации его остановил Ботик Ван Де Сандсхулп — 6:1, 6:2.

Дополнение

Основная сетка Открытого чемпионата Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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