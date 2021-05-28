Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
14505

В Херсонской области зафиксировано 69 новых случаев COVID-19

В Херсонской области зафиксировано 69 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 28 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержден случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умер 1101 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 794 ПЦР-исследования, 696 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1074 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 30 мужчин и 39 женщин. Из них 4 ребенка”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “54 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли пять человек. Все они имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 331 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 34 595 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 30 436 человек победили недуг;
— 3058 человек инфицированы COVID-19;
— 1101 человек умер”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 193 367 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 067 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.