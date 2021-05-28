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Евросоюз призвал Россию отменить запрет на работу трех немецких НКО

Евросоюз призвал Россию отменить запрет на работу трех немецких НКО

КИЕВ. 28 мая. УНН. Европейский Союз призвал Россию отменить решение Генпрокуратуры РФ об объявлении "нежелательными" в России трех немецких некоммерческих организаций. ЕС отвергает статус "нежелательных организаций", заявил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в четверг, 27 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

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Это решение, по его словам, является “примером пренебрежения активного гражданского общества со стороны российской власти”.

“Решение российской Генпрокуратуры в конечном итоге вредит интересам жителей России и возможности проведения открытого и свободного диалога”, — заявил представитель ЕС, добавив, что “ничего в действиях этих НКО не оправдывает такого шага”.

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“Запрещать работать организациям, которые пытаются способствовать взаимопониманию между нашими двумя странами и народами, это серьезный удар по нашим усилиям добиться улучшения отношений Германии с Россией”, — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Запрет немецких НКО

В список “нежелательных” в РФ организаций внесены Deutsch-Russischer Austausch eV (“Немецко-русский обмен”), Zentrum Liberale Moderne GmbH (“Центр либеральной современности”), а также Forum Russischsprachiger Europäer eV (“Форум русскоязычных европейцев”).

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Германия
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