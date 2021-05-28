Евросоюз призвал Россию отменить запрет на работу трех немецких НКО

КИЕВ. 28 мая. УНН. Европейский Союз призвал Россию отменить решение Генпрокуратуры РФ об объявлении "нежелательными" в России трех немецких некоммерческих организаций. ЕС отвергает статус "нежелательных организаций", заявил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в четверг, 27 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

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Это решение, по его словам, является “примером пренебрежения активного гражданского общества со стороны российской власти”.

“Решение российской Генпрокуратуры в конечном итоге вредит интересам жителей России и возможности проведения открытого и свободного диалога”, — заявил представитель ЕС, добавив, что “ничего в действиях этих НКО не оправдывает такого шага”.

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Дополнение

“Запрещать работать организациям, которые пытаются способствовать взаимопониманию между нашими двумя странами и народами, это серьезный удар по нашим усилиям добиться улучшения отношений Германии с Россией”, — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Запрет немецких НКО

В список “нежелательных” в РФ организаций внесены Deutsch-Russischer Austausch eV (“Немецко-русский обмен”), Zentrum Liberale Moderne GmbH (“Центр либеральной современности”), а также Forum Russischsprachiger Europäer eV (“Форум русскоязычных европейцев”).