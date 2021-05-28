Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
18930

"Группа смерти": сборная Украины получила соперников по чемпионату Европы по волейболу

"Группа смерти": сборная Украины получила соперников по чемпионату Европы по волейболу

фотогалерея

КИЕВ. 28 мая. УНН. Прошла процедура жеребьевки чемпионата Европы по волейболу на котором выступит мужская сборная Украины, передает УНН со ссылкой на страницу Федерации волейбола Украины в Facebook.

Детали

По итогам жеребьевки чемпионата Европы, состоявшемся в Хельсинки, мужская сборная Украины попала в секстета, который охарактеризовали “группой смерти”. Ведь среди ее соперников оказались, в частности, действующий чемпион Европы — Сербия и один из главных претендентов на титул нынешнего турнира — Польша.

Кроме того, украинцы сыграют с национальными командами Бельгии, Греции и Португалии.

Результаты жеребьевки в других группах:

Группа В: Чехия, Италия, Словения, Болгария, Беларусь, Черногория
Группа С: Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония
Группа D: Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия.

Дополнение

Матчи группового этапа сборная Украины проведет в Кракове. Сама европейское первенство среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября.

Источник: УНН
Теги: спорт, волейбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.