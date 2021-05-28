"Группа смерти": сборная Украины получила соперников по чемпионату Европы по волейболу
КИЕВ. 28 мая. УНН. Прошла процедура жеребьевки чемпионата Европы по волейболу на котором выступит мужская сборная Украины, передает УНН со ссылкой на страницу Федерации волейбола Украины в Facebook.
Детали
По итогам жеребьевки чемпионата Европы, состоявшемся в Хельсинки, мужская сборная Украины попала в секстета, который охарактеризовали “группой смерти”. Ведь среди ее соперников оказались, в частности, действующий чемпион Европы — Сербия и один из главных претендентов на титул нынешнего турнира — Польша.
Кроме того, украинцы сыграют с национальными командами Бельгии, Греции и Португалии.
Результаты жеребьевки в других группах:
Группа В: Чехия, Италия, Словения, Болгария, Беларусь, Черногория
Группа С: Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония
Группа D: Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия.
Дополнение
Матчи группового этапа сборная Украины проведет в Кракове. Сама европейское первенство среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября.