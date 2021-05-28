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"Киев-Баскет" потерпел поражение во втором поединке полуфинальной серии Суперлиги

"Киев-Баскет" потерпел поражение во втором поединке полуфинальной серии Суперлиги

КИЕВ. 28 мая. УНН. БК "Киев-Баскет" принимал "Запорожье" во втором матче полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги Украины, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Команда Валерия Плеханова лучше стартовала и лучше соперника провела первую половину (39:42). В третьей четверти хозяевам удалось лишь дважды сравнять счет, гости удержали преимущество и ушли на последний перерыв между четвертями с преимуществом в 4 очка в свою пользу.

В этом матче все решалось в заключительной десятиминутке, во время которой на площадке развернулась настоящая баскетбольная драка с физическим противостоянием от игроков обеих команд.

Ключевая борьба развернулась в трехсекундной, где запорожцы были более убедительными. Команда Валерия Плеханова набрала больше очков за “краску” и получила больше очков второго шанса. БК “Запорожье” отошел от стартовой неудачи в серии и, продемонстрировав характер, выиграл второй матч в полуфинале со счетом 74:66, сравняв счет в серии (1:1).

Дмитрий Тихонов завершил матч с дабл-даблом в активе, добавив до 12 очков 10 подборов и 3 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил рекордные в составе победителей 23 балла.

Дополнение

Следующую третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК “Запорожье” — в ГС “Юность”.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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