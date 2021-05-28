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В Нигерии власти подтвердили гибель 26 человек при опрокидывании лодки

В Нигерии власти подтвердили гибель 26 человек при опрокидывании лодки

КИЕВ. 28 мая. УНН. Полиция Нигерии подтвердила гибель 26 человек, которые накануне находились в лодке, которая перевернулась на реке Нигер. Об этом сообщил начальник полиции штата Нигер Адаму Усман, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Цитата

“Сейчас спасены 26 человек, погибли — 26, пропавших без вести — 98”, — цитирует его агентство.

Детали

По уточненной информации, на лодке находилось 150 пассажиров. Она вышла из села Тунгал Майракуми и направлялась на рынок в городе Бирнин-Кебби.

Опрокидывания лодки произошло на полпути.

Адаму Усман отметил, что поиски пропавших продолжаются. Ведется расследование. Власти не исключают, что лодка перевернулась из-за слишком большого количества людей, находившихся на борту.

Напомним

Об опрокидывании лодки в среду сообщили агентства Reuters и AFP. Тогда, по предварительной информации, пропавшими без вести считались примерно 140 человек.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Африка, Нигерия
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