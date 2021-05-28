Новости: Экономика
28 мая 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 10950
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/доллар
КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 28 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.526000 грн за доллар;
33.569300 грн за евро;
0.374820 грн за российский рубль;
39.004300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 мая курс рубля и фунта вырос, когда доллар и евро - упали.
Источник: УНН
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