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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/доллар

КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 28 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.526000 грн за доллар;

33.569300 грн за евро;

0.374820 грн за российский рубль;

39.004300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 мая курс рубля и фунта вырос, когда доллар и евро - упали.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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