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В Украине уже 2,196 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 306

В Украине уже 2,196 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 306

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,196 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 мая, - 3,3 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом также меньше, чем накануне - 156. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"28 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1402 человека;
  • летальных случаев - 156;
  • выздоровели - 13 298 человек;
  • протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 196 673 лица;
  • выздоровели - 2 020 216 человек;
  • летальных исходов - 50 232;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.

Детали

Среди заболевших за минувшие сутки - 169 детей и 77 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За сутки в Киеве и областях выявлено новых случаев заболевания:

  • Киев - 384
  • Винницкая - 63
  • Волынская - 104
  • Днепропетровская - 280
  • Донецкая - 228
  • Житомирская - 74
  • Закарпатская - 38
  • Запорожская - 195
  • Ивано-Франковская - 51
  • Киевская - 221
  • Кировоградская - 47
  • Луганская - 46
  • Львовская - 251
  • Николаевская - 154
  • Одесская - 114
  • Полтавская - 78
  • Ровенская - 177
  • Сумская - 98
  • Тернопольская - 77
  • Харьковская - 191
  • Херсонская - 69
  • Хмельницкая - 106
  • Черкасская - 135
  • Черновицкая - 68
  • Черниговская - 57

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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