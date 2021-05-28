В Украине уже 2,196 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 306
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,196 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 мая, - 3,3 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом также меньше, чем накануне - 156. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"28 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 1402 человека;
- летальных случаев - 156;
- выздоровели - 13 298 человек;
- протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 196 673 лица;
- выздоровели - 2 020 216 человек;
- летальных исходов - 50 232;
- проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.
Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 169 детей и 77 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
За сутки в Киеве и областях выявлено новых случаев заболевания:
- Киев - 384
- Винницкая - 63
- Волынская - 104
- Днепропетровская - 280
- Донецкая - 228
- Житомирская - 74
- Закарпатская - 38
- Запорожская - 195
- Ивано-Франковская - 51
- Киевская - 221
- Кировоградская - 47
- Луганская - 46
- Львовская - 251
- Николаевская - 154
- Одесская - 114
- Полтавская - 78
- Ровенская - 177
- Сумская - 98
- Тернопольская - 77
- Харьковская - 191
- Херсонская - 69
- Хмельницкая - 106
- Черкасская - 135
- Черновицкая - 68
- Черниговская - 57
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".