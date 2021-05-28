Киев утром стоит в пробках: где больше всего затруднено движение

КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 28 мая, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, кроме Северного, а именно - Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, по проспекту Героев Сталинграда, улицам Богатырская, Семена Скляренко, проспектом Степана Бандеры, по улицам Елены Телиги, Щусева.

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Данила Щербакивского, проспекте Любомира Гузара, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Жилянской, Воздухофлотском проспекте, Севастопольской площади, Чоколовском бульваре, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Кроме того, пробки заметны на проспекте Петра Григоренко, проспекте Юрия Гагарина, улицах Миропольская, Братиславская, проспекте Освободителей.

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