Грозы и под 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 18 мая. УНН. По Украине сегодня продолжатся грозовые дожди. Температура воздуха днем достигнет 29 градусов тепла, поэтому в ряде областей ожидается еще и пожароопасность. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 28 мая будет облачно с прояснениями, на юге и востоке переменная облачность. В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди.

В Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях - северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в северных областях 21-26°; на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10°.

28 мая в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.