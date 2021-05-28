Украина с начала мая пополнила запасы газа в ПХГ на меньше чем 2%

КИЕВ. 28 мая. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 мая увеличился до 15,552 млрд куб. м, при этом с начала мая, когда возобновилась закачка газа в хранилища, - всего на около 266 млн куб. м, или рост запасов на 1,74%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Детали

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины было закачано 13,73 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток отобраны 0,01 млн куб. м газа.

При этом в данных за 26 мая указано, что в Украину за сутки из Словакии, Венгрии и Польше голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

С апреля цены на газ вернулись к рыночному уровню. Поэтому, поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр.

С мая ввели годовой тариф на газ для населения. Поставщики обнародовали свежие ценники на газ - в июне - как подсчитали аналитики, годовые предложения будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр, как и в мае. При этом большинство компаний установило ценники до 9 грн за кубометр. А вот месячные цены, что поставщики предлагают на июнь, пока колеблются от 7,88 и до 11,59 грн за кубометр.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона, который уже закончился.