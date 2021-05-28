Верещук объяснила, почему Зеленский не назвал Лукашенко диктатором

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заботится о национальных интересах украинцев, а следовательно не принимает хаотических решений и не бросает слов на ветер. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, комментируя заявление бывшего посла Украины в Беларуси Романа Безсмертного о том, что Зеленский не назвал президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

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“Меня задели слова Бессмертного о том, что президент промолчал и не назвал Лукашенко диктатором. Таким образом господин Бессмертный слегка обвинил украинскую власть в том, что мы делаем недостаточно. Ведь, мол, Дуда (президент Польши Анджей Дуда) назвал, президент Литвы (президент Литвы Гитанас Науседа) — назвал, а мы не озвучили это вербально.

В этой части я хочу вспомнить сегодняшнюю (27 мая — ред.) трагедию, когда снайпер убил нашего военного прицельным огнем. И когда президент может многое сказать словами, но молчит, стиснув зубы, потому что знает, что это может стоить много жизней — он, наверное, думает. Потому сейчас не поляк погиб, а не литовец, а именно украинец. Это наши с вами национальные интересы. Мы всегда должны учитывать, что мы сейчас на переднем рубеже”, — прокомментировала Верещук.

Ранее

Верещук назвала Зеленского “президентом мира”.

Дополнение

27 мая на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции. От пули снайпера погиб украинский военный.