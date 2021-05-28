Военный трибунал Мьянмы приговорил к 20 годам заключения 28 человек за поджог фабрик, связанных с Китаем

КИЕВ. 28 мая. УНН. Военный трибунал Мьянмы приговорил 28 человек к 20 годам тюремного заключения с каторжными работами за поджоги двух заводов, после того, как в марте во время беспорядков в Янгоне были подожжены несколько заводов, которые финансируются в основном Китаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Информационный портал Myawady, управляемый армией, сообщил, что преступники напали на обувную и швейную фабрики в промышленном пригороде Хлаинг Тарьяр крупнейшего города Мьянмы.

После пожаров в пригороде было введено военное положение, десятки людей были убиты или ранены, когда силы безопасности открыли огонь по антивоенным демонстрантам, сообщили СМИ и группа активистов.

Посольство Китая в Мьянме заявило тогда, что многие китайские сотрудники были ранены и оказались в ловушке в результате поджогов, и призвало Мьянму защитить китайскую собственность и граждан.

Как сообщил в марте государственный таблоид Китая Global Times, в общей сложности 32 фабрики с китайскими инвестициями подверглись вандализму, а имущественный ущерб достиг 240 миллионов юаней (36,9 миллиона долларов).

Считается, что Китай поддерживает военную хунту, что свергла 1 февраля избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за поджог заводов.

Контекст

В Мьянме царит хаос с тех пор, как армия пришла к власти и арестовала Су Чжи и других членов ее партии, с ежедневными протестами, маршами и забастовками против хунты.

Силы безопасности ответили смертоносной силой, убив более 800 человек, по данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным. Военные отрицают эту цифру, а лидер переворота Мин Аун Хлаинг недавно заявил, что в ходе беспорядков погибло около 300 человек, в том числе 47 полицейских.

Наряду с восстановлением конфликта с этническими силами в приграничных районах, состоялась эскалация боевых действий между армией Мьянмы и ополченцами, которые выступают против вооруженных сил в некоторых регионах.

По сообщениям жителей и СМИ, в восточной части Мьянмы, недалеко от границы штатов Шан и Кая, в ходе недавних боев были убиты десятки сотрудников сил безопасности и местных боевиков.

Житель, скрывшийся недалеко от города Демоса, сообщил, что в четверг вечером отключили электричество и разгорелись бои с постоянным грохотом артиллерии.

По подсчетам Ассоциации помощи политическим заключенным больше 40 тысяч человек скрываются в окрестностях города и нуждаются в пище, одежде и крыше над головой.