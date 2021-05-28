В дом американца в Вашингтоне проникла пума и потеряла сознание в раковине

КИЕВ. 28 мая. УНН. В административном центре округа Грант в штате Вашингтон (США), в дом одного из местных жителей проникла пума, и в раковине потеряла сознание. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Изначально, животное заметили жители города, после чего позвонили в полицию.

Отмечается, что заместитель шерифа округа и сотрудники Государственного департамента рыбной ловли и дикой природы (WSDFW) отследили животное и выехали за ним вдогонку.

На опубликованных видео видно, что пума проникла в дом одного из местных жителей, перепрыгнув перед этим через забор. Животное разбило окно в кухне, что позволило офицерам WSDFW выпустить в нее дротики с транквилизатором. Через некоторое время она потеряла сознание прямо в кухонной раковине.

Сообщается, что в результате инцидента животное не пострадало. Пума находится в безопасности, и вскоре её выпустят обратно в дикую природу.

Справка

Пумы (Puma concolor) — четвёртые по размерам представителями семейства кошачьих после львов, тигров и ягуаров. Они обитают как в Северной, так и в Южной Америке.

Напомним

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