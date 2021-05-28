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Девушка из оккупированной Горловки сбежала из ОРДЛО, успешно перейдя минные поля

Девушка из оккупированной Горловки сбежала из ОРДЛО, успешно перейдя минные поля

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КИЕВ. 28 мая. УНН. С оккупированной Горловки через минные поля на позиции Вооруженных сил Украины накануне поздно вечером пришла 16-летняя девушка. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины, передает УНН.

Цитата:

"Вчера около 23:00 на позиции ВСУ с стороны так называемой "ДНР" возле пгт Верхнеторецкий вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в городе Горловка и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики" - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения у пгт Верхнеторецкое. "Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине", - добавили в МВД.

Сейчас девушкой занимается ювенальная полиция Донецкой области и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Дополнение

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 24 мая 2021 года на учете в Украине 1 467 720 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Источник: УНН
Теги: МВД, Донецк и Донецкая область, ОРДЛО
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