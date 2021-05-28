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На Галапагосах нашли черепаху из вида, считвшегося вымершим век назад

КИЕВ. 28 мая. УНН. Найденная в 2019 году на Галапагосских островах черепаха оказалась представительницей вида, который считался вымершим более века назад. Об этом сообщает заповедник Galapagos Conservancy, передает УНН.

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"Ученые из Йельского университета подтвердили генетическое сходство между самкой гигантской черепахи, недавно обнаруженной на острове Фернандина, и видом галапагосских черепах Chelonoidis phantasticus, о котором в последний раз сообщали 112 лет назад и долго считали вымершим", - сообщили в заповеднике.

Детали

Гигантскую черепаху - самку по кличке Ферн - было найдено во время совместной экспедиции 2019 года Дирекции национального парка Галапагос (GNPD) и Галапагосского заповедника. Сейчас же генетический анализ подтвердил, что она связана с видом черепах Chelonoidis phantasticus, которые происходят с островов.

"Чтобы избежать той же трагической судьбы, что и Одинокий Джордж - последняя гигантская Абингдонская слоновая черепаха, которая погибла в 2012 году, - Дирекция нацпарка и Галапагосский заповедник начнут срочную экспедицию на остров Фернандина, чтобы найти пару и спасти вид", - говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: животные, Галапагос
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