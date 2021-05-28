Трудно поверить, что Россия не причастна к "угону" самолета в Беларуси - генсек НАТО

КИЕВ. 28 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, вероятно, была причастна к “угону самолета” в Беларуси. Об этом он сказал британскому Sky News в пятницу, передает УНН.

Цитата

“Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией”, — заявил Генсек.

Детали

НАТО требует освободить белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, задержанных после того, как их рейс Ryanair был принужден к посадке в Минске 23 мая.

Что было ранее

Накануне стало известно, что Турция подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной реакции на принудительную посадку Беларусью пассажирского самолета Ryanair и задержания в воскресенье журналиста Романа Протасевича.



Контекст

Ситуация вокруг Беларуси обострилась после того, как в Минске 23 мая принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором были белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега.



Так, диспетчеры сообщили, что самолет заминирован. Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. В результате чего Протасевича задержали.



После этого Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.



Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам. Решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.



При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.