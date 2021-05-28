Государственная "Укрзализныця" закрыла от украинцев информацию о незаконных кадровых назначениях

КИЕВ. 28 мая. УНН. Государственная компания “Укрзализныця” продолжает занимать позицию сокрытия информации от граждан в части зарплат своего руководства, членов Наблюдательного совета, а также результатов служебных проверок по незаконным кадровым назначениям, сообщает УНН.

Детали

В марте “Укрзализныця” сообщила на своем сайте, что начала срочную проверку кадровых решений экс-главы компании Владимира Жмака.

“Причиной этого стала информация о заключении неправомерных дополнительных соглашений к трудовым договорам отдельных сотрудников”, — уточняли тогда в “Укрзализныце”.

Почти два месяца в компании сообщали, что проверка продолжается.

Теперь же УНН получил ответ на свой запрос, в котором говорится, что “Укрзализныця” не намерена сообщать о результатах такой проверки, ссылаясь на коммерческий интерес и конфиденциальную информацию.

“В соответствии с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию АО „Укрзализныця“ материалы служебных проверок включены в перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию”, — сообщили в “Укрзализныце”.

Дополнение

На этом основании ранее “Укрзализныця” закрыла доступ к информации о зарплатах своего руководства и членов Набсовета. Причем не только от общества, которое содержит государственную компанию и всех сотрудников, но и членов Временной следственной комиссии Верховной Рады, чем вызвала их возмущение.

На одном из своих заседаний члены ВСК приняли единогласное решение: признать некомпетентным руководство “Укрзализныци” и членов Набсовета, рекомендовать Кабмину уволить их всех, а сотрудников “Укрзализныци”, которые скрывают информацию от общества — наказать.