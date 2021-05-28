Беларусь перевела выдачу лицензий на часть импорта из Украины в ручной режим: Киев ведет консультации

КИЕВ. 28 мая. УНН. Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, среди которых кондитерские изделия, шоколад и даже туалетная бумага. Украина считает такие действия дискриминационными, а правительство ведет консультации с производителями. Об этом сообщил 28 мая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

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"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", - сообщил Тарас Качка в Facebook.

Детали

По словам торгпреда Украины, решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

Реакция Украины

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Тарас Качка.

Добавим

Между тем в СМИ начали писать о том, что Беларусь может остановить поставки бензина А-95 в Украину уже с июня, но это не подтвержденная информация.

Что было ранее

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Это последовало после того, как Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.