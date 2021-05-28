Глава Ryanair заявил, что Беларусь сделала "ложные и неточные" заявления в отчетах о инциденте с самолетом

КИЕВ. 28 мая. УНН. Заявления авиационных властей Беларуси о ситуации с самолетом Ryanair содержит “ложные и неточные заявления”. Об этом говорится в письме, направленном департаменту авиации Беларуси от главы авиакомпании Ryanair Майкла О’Лири, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

В своем письме О’Лири сообщает, что Беларусь сделала “ложные и неточные” заявления в своих отчетах о случившемся, и назвал чиновников минского аэропорта “обструкционистами”.

Он призвал правительство освободить арестованного журналиста Романа Протасевича и его девушку, а также установить личность трех других пассажиров, которые покинули самолет в Минске. Он написал, что Ryanair считает, что эти люди являются агентами государственной безопасности, “действующими по указанию вашего правительства, чтобы организовать незаконный угон нашего самолета”.

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Отметим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что страна получила предупреждение из Швейцарии об угрозе взрыва в самолете. Швейцария заявила, что не знала о такой угрозе и не связывалась с Беларусью по этому поводу.

По словам О’Лири, пилоту, управляющему рейсом, не оставалось другого выбора, кроме как отклонится от маршрута и приземлиться в Минске, на основании информации, предоставленной местным авиадиспетчером, который связался с самолетом, пока тот находился в воздушном пространстве Беларуси.

Как уточняет издание, в опубликованной Беларусью стенограмме части разговора между пилотами самолета и наземным управлением, пилоты Ryanair несколько раз просили авиадиспетчеров подтвердить достоверность угрозы и их рекомендацию развернуть самолет и приземлиться в Минске.

В письме утверждается, что диспетчеры отказались связываться с Ryanair по запросу командира воздушного судна после того, как тот был предупрежден об угрозе взрыва. О’Лири обвиняет Беларусь в том, что в своем изложении событий она ложно утверждает, что авиационные власти страны пытались связаться с центральным офисом авиакомпании.

Он пожаловался на обращение с пассажирами и экипажем и сказал, что наземный персонал в Минске не позволял самолету быстро вернуться в воздух.

После приземления экипаж и пассажиров сопровождали вооруженные охранники, а затем их задержали на “более 6 часов без объяснения причин”, написал глава Ryanair. Затем аэропорт не смог предоставить переводчика с английского языка, в результате чего экипаж не смог связаться с обслуживающим персоналом до тех пор, пока переводчика не предоставила сама авиакомпания.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.



Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.



Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.



Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.