Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
45345

РФ таки заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на 4 месяца - СМИ

РФ таки заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на 4 месяца - СМИ

КИЕВ. 28 мая. УНН. Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца, будет два. Об этом сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата:

"В ОБСЕ только что принято решение о продлении миссии пограничного контроля на российско-украинской границе. Продление на 2 месяца - как того и хотела и на чем настаивала Россия. Обычно это 4 месяца. Вопрос в том, что будет после 31 июля", - сообщил журналист.

Детали

Ранее стало известно, что Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.

Добавим

Согласно январскому решению, мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на двух российских пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года.

Миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: граница, ОБСЕ, Россия, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.