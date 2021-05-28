В столице центр вакцинации от COVID-19 откроют на базе Международного выставочного центра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Киеве на базе Международного выставочного центра 29 мая начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на КГГА.

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“В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. Это — пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом... В Центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении „Дия“. Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения ”, - рассказал Кличко.

Детали

Он сообщил, что всего в столице уже вакцинировали более 113 тысяч человек. Это, в основном, — медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане. Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Министерство здравоохранения: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На сегодняшний день все дозы для первичной вакцинации использованы. И продолжается ревакцинация.

Кличко также отметил, что 25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac. 20640 доз будут использованы для прививки паралимпийцев, правоохранителей, работников санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение “Дия”.

Он также сообщил, что в Киеве на базе центров первичной медико-санитарной помощи районов работают 98 дополнительных стационарных пунктов прививки, а также 15 мобильных бригад. В них работают медики, прошедшие специальную подготовку. Также город уже подготовил еще 10 мобильных бригад для работы на платформе Pfizer. Они начнут вакцинацию, как только в Украине появится эта вакцина в необходимом количестве.

Дополнение

Как сообщал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook, в эту субботу в новом Центре на Арене Львов будут вакцинировать людей, которые зарегистрировались в список ожидания через приложение “Дия”. Первоначально — лиц старше 60 лет.

Напомним, по состоянию на 28 мая в Киеве зафиксировано 384 новых случая коронавируса. Это на 70 случаев меньше, чем 27 мая (454 случая). Всего в столице подтверждено 205 901 случаев коронавирусной инфекции.