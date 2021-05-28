Отказ Москвы пропускать рейсы из ЕС может угрожать эскалацией - Боррель

КИЕВ. 28 мая. УНН. Отказ Москвы пропускать некоторые рейсы из ЕС, которые изменили маршрут, чтобы не пролетать в воздушном пространстве Беларуси, может привести к эскалации в отношениях Брюсселя и Москвы. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей министров обороны ЕС в Лиссабоне, передает корреспондент УНН.

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"Что касается Беларуси, то вчера были новости о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве. Это было большим нарушением воздушного движения. Но мы до сих пор не знаем, является ли это индивидуальным случаем, конкретными случаями или это общая норма со стороны российской власти, чтобы заставить европейские самолеты летать над Беларусью... Мы должны подождать и посмотреть, чтобы принять меры", - заявил глава европейской дипломатии.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста о том, грозит ли это очередной эскалацией в отношениях России и ЕС, Боррель заявил, что "риск эскалации существует всегда".

"Может случиться так, что нарушится все управление воздушным движением, или это всего лишь пара отдельных случаев. Мы следим за этим", - добавил он.

Контекст

Российская сторона накануне не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие самолета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через пространство Беларуси.



Ранее Austrian Airlines приостановила полеты в воздушном пространстве Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA).



В МИД Австрии действия Москвы сочли "непостижимыми" и потребовали объяснений.

Сегодня российские СМИ сообщили, что Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси.



