ЕС представил пакет экономической поддержки Беларуси на 3 млрд евро: разблокировать их можно после "демократического перехода" власти

КИЕВ. 28 мая. УНН. Европейская Комиссия в пятницу представила Европейскому Совету план экономической поддержки будущей демократической Беларуси на сумму 3 миллиарда евро, передает УНН.

Цитата

“Как только Беларусь вступит в процесс демократического перехода, ЕС активирует пакет на 3 миллиарда евро, представляющий собой сочетание грантов и займов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь Беларуси стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и помочь увеличить устойчивость экономики, потенциал роста и создание рабочих мест”, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Детали

Отмечается, что в плане выделено несколько ориентировочных мер по повышению “устойчивости” Беларуси. Во-первых, за счет прямой финансовой поддержки планируется ускорить восстановление экономики страны. Кроме того, ЕС организует инвестиционный форум высокого уровня ЕС-Беларусь для расширения инвестиционных и торговых возможностей и встречу доноров ЕС на высоком уровне для привлечения дополнительных грантовых ресурсов ЕС, необходимых для финансирования и мобилизации экспертных знаний и инвестиций ЕС для поддержки экономического перехода. С помощью этих инициатив ЕС рассчитывает привлечь до 5 миллиардов евро в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций.

Во-вторых, планируется мобилизировать переходный пакет в размере до 400 миллионов евро в виде грантовой помощи в рамках программы “Соседство, развитие и международное сотрудничество” (NCIDI) для поддержки перехода к демократии и проведения ключевых структурных реформ.

В-третьих, ЕС будет инвестировать в устойчивую инфраструктуру, а также в экологическую и цифровую трансформацию. В партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать до 100 миллионов евро в виде грантов для привлечения до 1 миллиарда евро ключевых государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны, возможность подключения и доступ к финансированию для белорусских МСП.

Напомним

Главы МИД стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 21 июня.

Ранее на этой неделе Тихановская выступила на видеоконференции перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, призвав Евросоюз не ограничиваться санкциями против Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в белорусской столице. Она также призвала ЕС как можно скорее утвердить четвертый пакет санкций против Минска и начать подготовку пятого.



Дополнение

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая под принуждением приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.