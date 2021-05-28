Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Литве объявили двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе персонами non grata. Об этом сообщает пресс-служба литовского МИД, передает УНН.

Цитата

“Сегодня, 28 мая, представитель Посольства Беларуси в Литве был вызван в Министерство иностранных дел Литвы и передал дипломатическую ноту, в которой объявил двух сотрудников Посольства персонами non grata, поскольку они осуществляли деятельность несовместимой с их дипломатическим статусом и предоставив им семь дней на выезд из Литвы”, — говорится в сообщении.

Детали

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, заявил, что решение является выражением солидарности с Латвией.

Так, несколько дней назад Беларусь безосновательно выслала сотрудников посольства Латвии в Минске.

МИД Литвы также выразил протест представителю Беларуси в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси и потребовал немедленного освобождения Рамана Пратасевича, его подругу Софии Сапеги и других политических заключенных и незаконно задержанных лиц.

Дополнение

Латвия и Литва, а также Эстония — решили закрыть свое авиапространство для белорусских авиалиний.



Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.