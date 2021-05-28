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Поверенного Украины вызвали в МИД РФ: в Киев передают ноту протеста из-за акции под посольством России

Поверенного Украины вызвали в МИД РФ: в Киев передают ноту протеста из-за акции под посольством России

КИЕВ. 28 мая. УНН. Временному поверенному в делах Украины в РФ Василия Покотило вызвали в МИД России и выразили решительный протест в связи с акцией под российским посольством в Киеве. Россия также направила в МИД Украины ноту протеста из-за этого. Об этом сообщили в пятницу, 28 мая, в МИД РФ, передает УНН.

Цитата:

"28 мая в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве... Посольство России в Киеве направило в МИД Украина ноту протеста в связи с инцидентом ", - говорится в заявлении МИД РФ.

Детали

В российском дипведомстве объяснили, что вызвали украинского дипломата после акции у здания их посольства 26 мая. Во время акции тогда подожгли импровизированный макет "Кремля". В МИД РФ заявили, что из-за акции был "заблокирован центральный вход в посольство" и "услышали" на ней оскорбления в адрес российского руководства.

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - указали в МИД РФ, выступив с требованием принять меры по недопущению "подобных акций".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, акции
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