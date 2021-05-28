Эксперт: Украине необходимо обеспечить бесплатный доступ к тестированию на COVID-19 всем желающим

КИЕВ. 28 мая. УНН. Многие страны мира вводят доступ к бесплатному тестированию на COVID-19 всем желающим, а также на рабочих местах, перед массовыми мероприятиями, в учебных заведениях и тому подобное. Такой подход является эффективным противоэпидемическим мероприятием, в отличие от украинской системы тестирования на COVID-19 только тех, кто имеет симптомы или выезжает и возвращается из-за границы. Поэтому доступ к бесплатному тестированию должны иметь все желающие, считает политолог Владислав Дзивидзинский, передает УНН.

Цитата

“В случае, если бы практику повсеместного бесплатного тестирования ввели в Украине, я убежден, что этим использовались бы очень многие. По крайней мере все те, кто вынужден и не может работать дистанционно, Я убежден, что во всех медицинских, образовательных учреждениях, на всех производствах, даже в людных местах на улице, в случае предоставления тестирования в доступной форме людям. Тем более сегодня можно прислать результаты теста онлайн на смартфон”, — уверен эксперт.

Детали

В этом случае Владислав Дзивидзинский уверен, что необходимо опираться на успешный опыт тестирования зарубежных стран.

“Правильно использовать успешный пример из-за рубежа, реализовать в Украине — и количество желающих пройти тестирование было бы в разы выше: в десятки”, — считает политолог.

Дополнение

Напомним, что массовый доступ к тестированию на COVID-19 в Украине возможен с помощью использования отечественных ИФА-тестов на антиген коронавируса которые позволяют делать до 1 млн тестов в сутки.

Ранее журналисты УНН подсчитали, что в прошлом году ГП “Медзакупки” закупили экспресс-тестов на антиген иностранных производителей почти на миллиард гривен. При этом покупая ИФА-тесты на антиген украинского производства, можно сэкономить более половины от затраченного в прошлом году — 580 млн грн. А это, например, зарплата 64 444 врачей или возможный ресурс для ее повышения.