ФБР начало расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске

КИЕВ. 28 мая. УНН. Кроме правоохранительных органов Польши и Литвы, Федеральное бюро расследований (ФБР) США также начало расследование недавней вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске, передает УНН со ссылкой на LRT.

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“Помимо досудебного расследования, начатого в Польше, у нас также есть информация от американских коллег, что Федеральное бюро расследований также начало собственное расследование”, — заявил журналистам в пятницу глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис.

“Мы также активно сотрудничаем с коллегами из Ирландии и Греции. Это происходит каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю”, — добавил он.

Детали

По словам Кишкиса, правоохранителями уже были опрошены все члены экипажа самолета Ryanair и “около 90 процентов всех пассажиров”.

По данным издания, заместитель генерального прокурора страны Гинтас Иванаускас сообщил также, что самолет Ryanair все еще находится в аэропорту Вильнюса из-за продолжающегося расследования. Дополнительные проверки самолетов запланированы в ближайшие несколько дней.

По словам Иванаускаса, сейчас формируется совместная следственная группа с польской прокуратурой, поскольку в стране также проводится досудебное расследование инцидента, так как самолет зарегистрирован в Польше.

По словам Кишкиса, ФБР, вероятно, начало собственное расследование после информации о том, что среди пассажиров самолета находились американские граждане.

По его словам, в четверг также поступил ответ из Беларуси по каналу Интерпола.

“Он очень короткий и говорит о том, что самолет приземлился в Минске, и что пять пассажиров были сняты с самолета и остались в Минске, в том числе Роман Протасевич,.. задержанный в рамках предварительного расследования, проводимого белорусскими правоохранительными органами”, — сказал Кишкис.

Иванаускас и Кишкис подтвердили, что в ближайшие дни в Беларусь будет направлен запрос о правовой помощи.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретившей полеты “Белавии”, оставался Кипр.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая — в авиапространстве Украины.