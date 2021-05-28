Реальная зарплата украинцев за месяц уменьшилась на 1,2%

КИЕВ. 28 мая. УНН. Реальная зарплата в апреле по сравнению с мартом уменьшилась на 1,2%, а по сравнению с апрелем 2020 года - выросла на 19,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

Размер средней заработной платы в апреле уменьшился до 13 543 грн.

Так, по сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%, или на 69 грн. В годовом измерении (по сравнению с апрелем прошлого года) зафиксирован рост на 29,8%.

При этом на 1 мая 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3 567,6 млн грн, увеличившись за месяц на 5,4%.

На начало мая этого года основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). При этом больше половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%), Днепропетровской (10,7%) областях и городе Киеве (12,9%).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Заметим, реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Дополнение

По данным Госстата, в январе-марте 2021 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 12 835 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 16,6%.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда принадлежали работники профессиональной, научной и технической деятельности, авиационного транспорта, сферы информации и телекоммуникаций, а также финансовых и страховых учреждений; среди промышленных видов деятельности - предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки, добычи каменного и бурого угля, по поставкам электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,4-1,9 раза.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался на предприятиях временного размещения и организации питания, почтовой и курьерской деятельности, текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов, функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, где заработная плата не превышала 73% от среднего уровня по экономике.