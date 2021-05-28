Дело о запрете Партии Шария: ОАСК остановил производство до окончания экспертизы

КИЕВ. 28 мая. УНН. Окружной административный суд Киева постановил приостановить производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОАСК.

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“Сегодня, 28 мая 2021 года, состоялось заседание Окружного административного суда города Киева по иску Министерства юстиции Украины о запрете деятельности политической партии “Партия Шария”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе заседания суд удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины и назначил по делу судебную комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. Ее проведение суд поручил Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. засл. проф. M.С. Бокариуса.

“Суд постановил остановить производство по делу до окончания проведения судебной экспертизы”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии “Партия Шария”.



Также, ОАСК привлек управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области третьим лицом к делу о запрете Партии Шария.

Контекст

16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

22 февраля Шарий не явился на допрос в СБУ, что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия.

25 февраля Анатолия Шария объявили в государственный розыск и обвинили в “подрывной деятельности”.