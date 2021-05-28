Эрдоган открыл новую мечеть в центре Стамбула

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу открыл новую мечеть в Стамбуле, выполнив поставленную десятилетие назад цель и закрепив религиозную идентичность на знаковой площади Таксим в самом центре крупнейшего города Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мечеть Таксим и ее 30-метровый купол символически возвышаются над памятником основы Турецкой республики Мустафой Кемалем Ататюрком.

Сделав пятничную молитву с тысячами верующих, Эрдоган сказал, что завершение строительства мечети стало кульминацией мечты турков, и призыв к молитве будет слышно там "до окончания века".

Строительство мечети началось в феврале 2017 года в рамках проекта, отстаиваемого Эрдоганом и его исламистской партией АК, но который в течение десятилетий подвергался судебным баталиям и публичным дебатам.

Это один из многих строительных проектов Эрдогана, включая огромную мечеть на вершине холма с видом на азиатскую часть Стамбула. В прошлом году он превратил собор Святой Софии в мечеть, которая в течение веков, была самой большой церковью в мире, а затем превратилась в мечеть и музей.

Сторонники проекта Таксим утверждали, что рядом с одним из самых оживленных центров города недостаточно мусульманских культовых сооружений. Противники усмотрели в этом попытку предоставить площади религиозный оттенок, на которой находится культурный центр, посвященный Ататюрку, что был снесен и восстанавливается.

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По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, комплекс мечети с двумя высокими минаретами сможет вместить до 4000 прихожан и включает выставочный зал, библиотеку, автостоянку и бесплатную кухню.