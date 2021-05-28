Новости: Общество
28 мая 2021, 17:29 • Саша Картер • 32730
В Египте после дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь
Виктор Гвоздь
КИЕВ. 28 мая. УНН. Умер бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Информацию об этом УНН подтвердил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Цитата
"К сожалению, это правда", - сказал Енин.
Детали
Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Виктор Гвоздь умер в Египте после дайвинга. Мужчине на месте провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь, однако врачи констатировали смерть.
Виктор Иванович Гвоздь с 2014 по 2016 годы возглавлял Службу внешней разведки. После отставки был президентом независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел".
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram