В Египте после дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь

КИЕВ. 28 мая. УНН. Умер бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Информацию об этом УНН подтвердил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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"К сожалению, это правда", - сказал Енин.

Детали

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Виктор Гвоздь умер в Египте после дайвинга. Мужчине на месте провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь, однако врачи констатировали смерть.

Виктор Иванович Гвоздь с 2014 по 2016 годы возглавлял Службу внешней разведки. После отставки был президентом независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел".