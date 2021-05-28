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В наиболее пораженной коронавирусом стране посчитали инфицированных: болел каждый десятый житель США

В наиболее пораженной коронавирусом стране посчитали инфицированных: болел каждый десятый житель США

КИЕВ. 28 мая. УНН. Каждый десятый американец был инфицирован COVID-19 с начала пандемии. Об этом со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По обнародованным данным, примерно у каждого десятого американца была подтверждена коронавирусная инфекция, при этом общее количество зарегистрированных случаев превышает 33,2 миллиона.

Но число зарегистрированных инфицированных, вероятно, занижено, отмечает издание. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно каждый третий американец заразился COVID-19 - по оценкам, к середине апреля было около 115 млн случаев инфицирования.

Официальные показатели заболеваемости являются самыми высокими в Северной Дакоте, Род-Айленде и Южной Дакоте, согласно данным Университета Джона Хопкинса, с момента начала пандемии более 14% населения было инфицировано в каждом из этих штатов.

Самые низкие показатели - на Гавайях, в Вермонте и Орегоне, где зарегистрировано инфицирование менее 5% населения.

Дополнение

По состоянию на утро пятницы, 28 мая, в мире коронавирусной болезни COVID-19 заболели 169 624 157 человек, умерло уже более 3,5 млн человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33 999 680), Индия (27 547 705) и Бразилия (16 342 162).

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус
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