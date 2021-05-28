Из-за видео задержанных Беларусь исключили из EBU: это, в частности, лишает её права принимать участие в "Евровидении"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство “Белтелерадиокомпании” в организации на две недели, а потом — примет решение о исключении. В EBU ждут ответа от “Белтелерадиокомпании”, пишет УНН со ссылкой на заявление EBU.

Детали

Европейский вещательный союз (EBU) провёл заседание, в ходе которого было принято решение об исключении “Белтелерадиокомпании” из его состава. Согласно заявлению Исполнительного совета организации, причиной стали опасения в нарушении принципов независимости и подотчётности, а также свободы слова. Эти принципы считаются основными ценностями союза.

Представители EBU отметили, что внимательно отслеживали факты подавления свободы СМИ в Беларуси. Ранее организация обращалась к “Белтелерадиокомпании” с призывами отстаивать три основных принципа. Также, по данным СМИ, она продолжала следить за соблюдением прав журналистов в стране.

“В последние недели мы были особенно встревожены тем, что в эфир выходили интервью, полученные, очевидно, под давлением”, — отмечается в заявлении.

EBU следили за различными передачами, выходящими за авторством “Белтелерадиокомпании”. В результате у членов организации возникли серьёзные опасения по поводу свободы слова, которые они назвали “совершенно исключительными”. Именно это послужило причиной приостановления членства вещательной компании в EBU.

Контекст

В этом году это не первый скандал с участием “Белтелерадиокомпании”. В начале марта — Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе “Евровидение” песни “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста”, которая должна была представить Беларусь.

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она “ставит под сомнение неполитический характер конкурса”.

9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе “Евровидение” 2021 года представит группа “Галасы ЗМеста” с песней “Я научу тебя”, сама группа ранее неоднократно выступала с критикой протестов в стране, после публикации песни на ресурсах конкурса — она установила рекорд по количеству дизлайков.

Как писало беларусское издание TUT.BY о самой группе: “ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети”.