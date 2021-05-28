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В Одесской области нашли тело пограничника. Он погиб от огнестрельного ранения

В Одесской области нашли тело пограничника. Он погиб от огнестрельного ранения

КИЕВ. 28 мая. УНН. В отделе пограничной службы, что дислоцируется в пгт. Тарутино Одесской области нашли тело военного-контрактника, который погиб в результате огнестрельного ранения. Информацию об этом УНН подтвердил руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим.

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"В помещении отдела пограничной службы нашли тело, вызвали спецгруппу пограничную, которая проводит служебное расследование. Также были предупреждены правоохранители для проведения следствия", - рассказал Кизим.

По его словам, военный-контрактник погиб в результате огнестрельного ранения.

Также он отметил, что в ГНСУ не исключают возможного самоубийства военного.

Дополнение

Ранее Кизим сообщал, что в Одессе правоохранители расследуют обстоятельства гибели пограничника, которого нашли застреленным в собственном кабинете.

Как сообщал УНН, на границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, пограничники
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