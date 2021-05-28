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Профильный комитет не поддержал законопроект о накопительные пенсии

Профильный комитет не поддержал законопроект о накопительные пенсии

КИЕВ. 28 мая. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отклонил законопроект № 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комитет.

Цитата

“Было принято решение отклонить проекты законов об общеобязательном накопительного пенсионного обеспечения в Украине (в реестре. № 2683, № 2683-2, № 2683-3)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, отправила в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона № 2683 и альтернативный № 2683-1 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2021 году в Украине планируется введение накопительной пенсионной системы.

В ноябре 2020 года правительство приняло решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией.

Так, предлагается сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем, когда лицо имеет собственный накопительный счет, на который ежемесячно он и его работодатель платят взносы.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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