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В ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков

В ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков

КИЕВ. 28 мая. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в пятницу, 28 мая, одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков. Об этом говорится в сообщении ЕМА в Twitter, пишет УНН.

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"Комитет ЕМА по лекарственным средствам сегодня одобрил заявку на расширение применения вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на детей в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подростки будут вакцинироваться наравне со взрослыми. Вакцину будут вводить в виде двух инъекций с интервалом не менее трех недель.

Как отметил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери, Pfizer стала первой вакциной, одобренной для людей младше 18 лет в ЕС. По его словам, данные показали, что прививка оказалась эффективной у подростков младшего возраста.

Напомним

В Украину в среду, 26 мая, прибыла очередная партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, закупленная за государственные средства.

По данным Минздрава Украины, это - первая партия вакцин производства Pfizer/BioNTech, закупленная за средства государственного бюджета.

Источник: УНН
Теги: ЕС, вакцина, подростки
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