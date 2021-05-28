МИД передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, который уже передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

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"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского Союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен и следствием соответствующих решений станет именно указ Президента" , - рассказал Енин.

Детали

По его словам, в первую очередь санкции коснутся представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации президентских выборов или были привлечены к репрессиям мирных граждан.

"Своим последним шагом о закрытии авиационного пространства над Беларусью, а также запрет транзита самолетов белорусских авиакомпаний, украинская сторона показала, что считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к пассажирскому самолету", - отметил Енин.

Дополнение

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая.



Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретила полеты "Белавиа", оставался Кипр.